Após assalto, Stéfani Bays ganha iPhone 12 e fone de ouvido sem fio dos fãs: ‘Em choque’

Ex-peoa perdeu seu aparelho durante o assalto em foi feita de refém junto com a família e os amigos

Reprodução/Instagram/stefanibays Stéfani ganhou um celular de presente dos seus fãs



A ex-peoa Stéfani Bays passou por um grande susto após sair do confinamento de “A Fazenda 12”. A influencer, que ficou em terceiro lugar no reality da Record, teve a casa invadida por bandidos e foi feita de refém junto com a família e os amigos. Um dos itens roubados foi o celular da ex-participante do “De Férias com o Ex”, mas o fã-clube dela tratou logo de resolver isso e deu um iPhone 12 de presente para ela junto com um fone de ouvido sem fio. “Cara, como que aceita isso? Vocês [as fãs] são muito malucas. Meu Deus, estou tremendo. Um telefone novo e eu estou sem. Não creio que vocês fizeram isso! Muito, obrigada! Eu não sei nem o que falar”, declarou Stéfani ao receber o presente.

Com o novo celular, ela gravou alguns stories dizendo que estava se recuperando do susto. “Estou em choque ainda, é um susto muito grande. Está tudo bem, minha família já foi embora. Estou feliz que minha família e meus amigos estão bem. Eu fui do céu ao inferno. Não apareci aqui porque estava sem telefone”, comentou a ex-peoa. “Queria agradecer os meus fã-clubes, quando eu vi que vocês já tinham feito uma vaquinha para comprar um celular, fiquei em choque”, acrescentou. A influencer também comentou que já preparou muitos conteúdos para os seus seguidores, mas que sua casa está interditada e suas roupas são todas lá, por conta disso, ela vai atrasar as gravações.