Sucesso no OnlyFans, Mulher Melão atende fetiches e legenda vídeos para fã surdo: ‘Trato com carinho’

Renata Frisson afirma ser a número um do Brasil na plataforma em número de curtidas; em entrevista à Jovem Pan, ela falou sobre seu faturamento e revelou quais pedidos se recusou a atender

Reprodução/Instagram/mulhermelao OnlyFans é a principal fonte de renda da Mulher Melão atualmente



Foi durante a pandemia, quando o mundo virtual ganhou ainda mais espaço, que a cantora e empresária Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, cedeu ao apelo dos seus admiradores e criou uma conta no OnlyFans. Definindo-se como a número um de likes no Brasil, a artista fez da plataforma sua principal fonte de renda. “Meus fãs ficavam insistindo diariamente. Tinha receio porque não sabia como funcionava, mas sempre tirei a roupa, já fiz capa de revista, já saí seminua no Carnaval várias vezes, então por que não arriscar o OnlyFans?”, falou Renata em entrevista à Jovem Pan. Além de faturar alto, ela confessou que acha prazeroso saber que é desejada a ponto de as pessoas pagarem para ter acesso aos conteúdos eróticos que produz. “Faz parte de um fetiche. Eu gosto de ser mimada, isso mostra o quanto a pessoa te valoriza. É afrodisíaco. Quanto mais me mimam, mais eu me sinto à vontade e especial e, consequentemente, mais eu me entrego. É uma troca, sou presenteada e eu presenteio de uma forma que eles ficam bem satisfeitos (risos).”

Na visão de Melão, um dos seus grandes diferenciais é que todos os dias ela dedica um tempo para conversar com os fãs: “Gosto de conhecê-los, saber o desejo deles, ter feedback e ter intimidade”. É justamente nessas trocas que ela recebe pedidos especiais e, quando “mimada” adequadamente, realiza as fantasias dos fãs. Diferente do que muitos pensam, os assinantes não pedem apenas fotos dos pés. “Esse é o fetiche mais comentado porque vejo como uma desculpa de quem está ali [na plataforma] e não quer falar para a família. Foto do pé vende? Vende, mas isso é 1%. O homem gosta de ver a mulher bem safada, vamos falar o português claro. Você tem que ser ousada, tem que instigar e deixar com desejo. Quanto mais você provocar, mais eles vão gostar, isso é normal.” A maioria dos homens costuma pedir para ver as partes do corpo da cantora em detalhes. O bom e velho striptease também faz muito sucesso na plataforma.

Do prazer à carência

À Jovem Pan, a empresária contou que recentemente foi paga para realizar um fetiche bem específico. “Um gringo me mandou um valor para comprar produto que simula esperma. Ele quis que eu vestisse a camisa do Brasil, fizesse um striptease e, no final, jogasse o gel para fingir que tinha esperma no meu corpo. Eu fiz isso e agradou bem. Eles têm fantasias exclusivas e eu faço, mas a pessoa tem que me agradar [financeiramente], claro”, disse aos risos. Renata também já recebeu pedidos mais exóticos, como para produzir conteúdos fazendo xixi e até cocô. Ela, no entanto, recusou as ofertas. “Estou fora, gosto do mais convencional. Tem coisa que a gente não precisa passar.” Fora os fetiches, tem muitas pessoas que recorrem à plataforma porque buscam atenção ou querem se sentir especiais. “Tenho um fã que é surdo, ele mora em Roma, é italiano, e, às vezes, eu faço conteúdo para ele escrevendo ou legendo um vídeo meu para mandar. Trato ele com muito carinho porque ele está diariamente comigo falando do dia a dia dele. É legal esse carinho. Tem muitos [assinantes] que querem sentir prazer e ser estimulado, mas tem muito homem carente que quer conversar.”

Principal fonte de renda

A vida financeira de Melão mudou após ela investir na produção de conteúdo para o OnlyFans, mas a empresária deixou claro que não é tão fácil faturar quanto parece. “Vejo muita gente entrando a torto e a direito [na plataforma] e ficando desesperada, fazendo de tudo achando que vai ficar rica, mas não é bem assim. Eu já tenho uma carreira pautada nisso, em sensualidade, nudez e fantasia, e trabalho muito. O meu trabalho número um hoje é o OnlyFans, eu vivo e respiro isso. Como em qualquer profissão, tem que se dedicar, não é porque você trabalha com nudez que é de qualquer jeito. Tem que levar a sério, ter muita criatividade e falar a língua do seu público”, explicou. Por mês, os assinantes da cantora desembolsam US$ 18,99 (cerca de R$ 94 reais na cotação atual). Além disso, é possível dar gorjetas dentro da plataforma para fazer pedidos especiais. Ao ser questionada sobre seu faturamento mensal, Melão desconversou: “Essa é a pergunta de milhões, a gente não pode falar para as invejosas não ficarem de olho, mas eu ganho bem, dá para viver tranquilo”.