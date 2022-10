Sucesso no TikTok, Dan Mendes diz que personagens dos seus vídeos são reais: ‘Vivências que tive’

Influenciador falou das mudanças na sua vida, da experiência como repórter do Rock in Rio e da expectativa para o seu primeiro show de humor

Reprodução/Instagram/danmendesoficial Dan Mendes se inspirou na família para criar personagens dos seus vídeos



Com vídeos em que reproduz diálogos familiares, o influenciador Dan Mendes se tornou um verdadeiro sucesso no TikTok e já soma mais de 1,1 milhão de seguidores. O que torna o conteúdo do humorista engraçado para a maioria dos fãs é a identificação que suas personagens causam. “Elas são todas reais. Dirce é a minha tia, Ninha é a minha irmã e Deise é a minha falecida mãe. Elas são inspirações reais e os diálogos são 100% construídos pelas vivências que eu tive na minha infância e adolescência. As situações são extremamente genuínas e eu amo isso”, comentou Dan em entrevista à Jovem Pan. A ideia de produzir esse tipo de conteúdo surgiu quando o influenciador estava morando em Los Angeles, nos Estados Unidos. “Sentia muita saudade da minha família e de casa. Sempre ficava muito nostálgico. Acho que a saudade e a distância da família me impulsionaram a querer registrar e reviver esses momentos.”

Nos vídeos, Dan simula cenas cotidianas, como a mãe combinando com a tia um almoço de domingo e a irmã arrumando a casa só para poder sair com as amigas. A viralização desse conteúdo aconteceu de forma quase instantânea e, hoje, ele conta com posts que superam 3 milhões de visualizações. Para ele, todo esse sucesso se deve à semelhança com o cotidiano: “Quem nunca teve uma treta de família, não é mesmo? As pessoas se visualizavam dentro dessa narrativa e compartilhavam organicamente”. Toda essa repercussão já ultrapassou as redes sociais e o influenciador começou a ser parado na rua. “Eu não consigo acreditar que tenho fãs, não. Fico muito chocado (risos). Eu costumo dizer que são pessoas que admiram o meu trabalho. Essa semana a camareira do hotel chorou quando eu abri a porta. Fiquei de cara. É muito legal receber todo esse amor”, afirmou. Formando em publicidade e propaganda, Dan trabalhava em agências publicitárias e de marketing antes de bombar nas redes sociais. Com o engajamento que teve, principalmente no TikTok, ele decidiu se dedicar apenas à vida de influenciador.

Novas oportunidades

Além do número de seguidores, o que também deu uma guinada foi a vida financeira de Dan. “Mudou muito. Graças a Deus, hoje eu tenho uma vida confortável fazendo o que eu amo. Mas não estou rico não, tá?”, brincou o humorista. A visibilidade nas redes sociais também gerou novas oportunidades na carreira do influenciador e uma delas foi a de ser repórter do Rock in Rio no Multishow. “Foi uma experiência incrível. Eu sempre fui muito ligado à música, sempre acompanhei festivais e me imaginava um dia trabalhando com isso – no backstage, ou fazendo uma cobertura. Quando veio o convite do Multishow, emissora em que sonhava em trabalhar, eu fiquei incrédulo. A ficha só caiu na primeira reunião. Foi um sonho realizado.” Dan também se prepara para encarar o público ao vivo no seu primeiro show de humor, “Por Trás das Câmeras”, que acontece nos dias 20 e 21 de outubro no Teatro Miguel Falabella no Rio de Janeiro. Os ingressos esgotaram em 30 minutos. “Esse é o meu maior projeto e eu estou muito ansioso. Não vejo a hora de mostrar tudo que eu estou preparando para a galera que me acompanha. Estou me preparando muito para esse momento”, disse. Mesmo com um friozinho na barriga, Dan está confiante nesse projeto e já planeja circular com o show pelo Brasil. “Quero muito fazer uma tour com ele. Esse é o meu maior plano”, concluiu.