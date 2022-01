Suzana Alves, ex-Tiazinha, nega affair exposto por Daniel: ‘Cara de pau’

Atriz disse que nunca se relacionou com o cantor e que essa história, presente na biografia do sertanejo, é coisa da cabeça dele

Reprodução/Instagram/suzanaalvesoficial/cantordaniel/05.01.2022 Suzana Alves disse que não teve um relacionamento com Daniel



A atriz Suzana Alves, que ficou conhecida nacionalmente por interpretar a personagem Tiazinha, negou que viveu um affair com o cantor Daniel. O suposto caso entre os artistas foi relatado na biografia do sertanejo, “Daniel: Minha estrada”, lançada em meados de 2014, quando ele completou 30 anos de carreira. “Não acredito que ele teve a cara de pau de fazer uma coisa dessas”, comentou Suzana durante participação no podcast “Inteligência Ltda”. “Eu não tive nenhum relacionamento com o Daniel. Ele escreveu isso no livro dele. Acho que ele teve um amor platônico, só pode.” A intérprete de Tiazinha também contou que chegou a mandar uma intimação para que esse trecho fosse retirado do livro.

“Acho que ele era muito menino, muito ingênuo e criou na cabeça dele alguma coisa. Para mim, foi isso. Cheguei a essa conclusão para não ter que passar por coisas mais constrangedoras”, afirmou a atriz. Tentando lembrar de como essa história pode ter surgido, Suzana e recordou que quando completou 21 anos recebeu um presente especial do cantor, porém não contou o que era. Ela também lembrou que uma das pessoas da sua equipe era próxima do sertanejo e torcia para que eles formassem um casal. “A minha produtora, Ângela, trabalhou com ele e sonhava que um dia eu conhecesse o Daniel e casasse com ele. Era mais sonho dela e [acho que] ela colocou isso na cabeça do Daniel”, comentou a artista, que atualmente tem 43 anos. Mesmo acreditando que foi um amor platônico, Suzana não escondeu que ficou chateada com toda essa história: “Eu não sei, [mas acho que] ele namorava. Fiquei bem decepcionada, ele quis dar uma aparecida, desculpa”.