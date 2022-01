Deolane Bezerra no ‘BBB 22’? Público aposta na participação da advogada

Dica de Boninho e emoji usado nas redes sociais aumentaram as especulações de que a viúva de MC Kevin será confinada na casa mais vigiada do Brasil

Reprodução/Instagram/deolanebezerraon/05.01.2022 Deolane Bezerra é um dos nomes cotados para participar do 'BBB 22'



Em meio às especulações de quais famosos que vão participar do “BBB 22”, um novo nome começou a ganhar força nas redes sociais: o da advogada Deolane Bezerra. Os fãs do reality show da Globo começaram a cogitar que a viúva de MC Kevin estará na casa mais vigiada do Brasil por dois motivos. O primeiro é que uma das dicas de Boninho, diretor do programa foi: “Tem mãe”. Deolane é conhecida por sempre dizer nos stories do Instagram que “a mãe está on” e a frase virou uma espécie de bordão da loira. Outro detalhe que não passou despercebido é que ela colocou um emoji em frente ao seu nome nas redes sociais, algo comum entre os participantes de reality show.

O emoji de Juliette, campeã do “BBB 21”, por exemplo, era um cacto e o símbolo fez tanto sucesso que seus fãs receberam o apelido de “cactos” e continuam sendo chamados assim até hoje. Deolane colocou um emoji de balança, símbolo da advocacia. Com as especulações, o nome da influenciadora foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e, ao perceber isso, ela comentou: “O que eu fiz, gente?”. Deolane ganhou visibilidade após a morte de Kevin, que caiu do 5º andar de um prédio no Rio de Janeiro em maio do ano passado. A advogada ganhou milhões de seguidores nas redes sociais e se lançou como DJ e cantora nos últimos meses. Conhecida por falar o que pensa sem ter papas na língua, a influenciadora é considerada pelo público uma das celebridades que mais geraria entretenimento na casa.

a deolane ia render muito nas brigas se ela fosse pro bbb pic.twitter.com/leLYqrdruo — Camila 🗣️ (@millaaxxz) January 4, 2022

Seria tudo ver a mamãe deolane no BBB 😍🥰❤️ entregaria tudo sim! pic.twitter.com/E7opyGuwTY — arana🕸 (@luizacaroline80) January 5, 2022

imagina a deolane brigando assim no bbb meu maior sonho pic.twitter.com/Jtxqiw0gqh — beatriz (@biaaditiuk) January 5, 2022

Queria a deolane no bbb até,ela causaria pic.twitter.com/i0KtyAWtgm — 𝑎𝑙𝑖𝑠𝑠 (@aliss_z1) January 4, 2022

se a doutora deolane for mesmo pro bbb 22 vou torcer pra diva e não vou ter dor de cabeça porque os instagram de fofoca vão ficar do lado dela… vai ser muito bom torcer junto com o instagram pic.twitter.com/lfw6L3Ud4q — matheus (@whomath) January 5, 2022