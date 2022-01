Vocalista da banda Mastruz com Leite relata ter sofrido assédio de colega de banda

Larissa Ferreira diz que ela e o marido estavam bêbados quando um dos colegas do grupo a abusou

Reprodução / Instagram / @LarissaFerreiraOficial_ Larissa Ferreira denunciou ter sofrido assédio de colega de banda enquanto estava bêbada



A cantora Larissa Ferreira, uma das vocalistas da banda de forró Mastruz com Leite, relatou nesta terça, 4, ter sofrido assédio sexual de um colega do grupo. Em uma série de vídeos publicados nos stories do Instagram, Ferreira diz que ela e o marido, Jean, que é baterista da banda, permitiram que o homem dormisse em sua casa após chegarem de uma viagem. A cantora e o baterista teriam bebido alguma cervejas e, sem o costume de consumir bebidas alcoólicas, dormiram. Seria nesse momento que o assédio teria ocorrido. Ela não revelou o nome do integrante que teria cometido o abuso, mas disse que ele será retirado da banda.

“Foi o Jean que colocou essa pessoa na banda na época, e essa pessoa se juntou a nós nessa noite. Eu não tenho costume de beber. Eu fiquei em coma alcoólico, e o Jean [marido] também. Fomos dormir a uma hora da manhã. Esse homem ficou no nosso quarto. Já começa errado por aí. Ele ficou na redinha da minha filha. Era pra ter tido coerência, já que aqui tem mais dois quartos. Senti uma pessoa tocando no meu corpo, beijando meu rosto, me cheirando e segurando minha mão nas partes íntimas dela. E eu deitada na minha cama, no meu quarto, com meu marido do lado. A pessoa abusou de mim, estava me assediando, um companheiro de trabalho. Eu me mexi, mas não abri o olho em nenhum momento. Eu sabia que se eu desse alarme, Jean ia matar esse homem aqui dentro de casa. Senti que ele saiu de perto”, começou a relatar a vocalista.

“Depois que esse homem saiu, eu levantei, fiquei calada e eu estava só pensando se eu ia dizer isso para Jean ou não. Não sabia se ele iria me entender, se iria atrás tirar satisfação. Só sei que fiquei com uma crise grande de ansiedade. Passei a semana todinha vomitando. Não tive coragem, até que me abri. A primeira pessoa que falei foi a Mara [colega de banda]. Ela até cogitou de eu não falar para o Jean, com medo dele fazer uma merda grande, mas aquilo estava me comendo por dentro. Não ia conseguir ficar no mesmo ambiente que esse homem. Estou em tempo de morrer de ansiedade esses dias”, continuou, enquanto chorava. Ferreira disse ter emagrecido pela ansiedade e que irá procurar ajuda profissional. Segundo a cantora, a pessoa que cometeu o assédio será excluída da banda, caso contrário ela e o marido sairiam. A Mastruz com Leite publicou uma nota oficial em seu Instagram no qual declara apoiar Ferreira na situação. A banda de forró existe há 30 anos e e atualmente é formada pelos vocalistas Neto Leite, Ingred Souza, Renara Santos, Vanderson Araújo, Larissa Ferreira e Mara Rodrigues, além dos músicos Ricardinho (Guitarra) Faisca Bass (Baixo) Artur Cesar (Bateria) Jean (Bateria) Lulu (Acordeon) Bem Te Vi (Acordeon), e Nenem (Sax).