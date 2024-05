Suzana Gullo, esposa de Marcos Mion, posta indireta após rumores de traição

‘Beba tu mesmo do teu veneno’, escreveu nas redes sociais; Suzana e Mion estão juntos desde 2005 e são pais de três filhos

Reprodução/Instagram/@marcosmion Os dois são casados desde 2005



A esposa de Marcos Mion, Suzana Gullo, se pronunciou após rumores de que o apresentador a teria traído. Ele havia feito uma postagem com uma foto do casal na quarta-feira (29), para rebater os boatos, mas decidiu alterar a legenda logo em seguida. Nos comentários da publicação, Suzana citou uma oração de São Bento como indireta aos que republicavam os rumores. “Com a oração de São Bento nos protegendo sempre: ‘Beba tu mesmo do teu veneno’. Amém”, escreveu ela. Mion havia compartilhado uma foto de uma viagem do casal a Londres para chamar o assunto de “fofoca”. “Todo mundo sabe que não dá para acreditar em tudo que falam na internet. Não foi a primeira fofoca, nem será a última. Seguiremos sempre juntos”, disse. Em seguida, ele alterou a legenda: “Mudei a legenda para o que interessa. Vibrar sempre na energia do amor verdadeiro.” Mion e Suzana são casados desde 2005 e têm três filhos: Romeu, de 18 anos, Donatella, de 15, e Stefano, de 14.