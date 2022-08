Sylvester Stallone e mulher terminam casamento de 25 anos após briga por cachorro

Jennifer Flavin surpreendeu o ator com o pedido de divórcio após chegada do novo membro da família, Dwight

Reprodução/ Instagram @officialslystallone Stallone pegou o Rottweiler Dwight e a mulher não gostou



O casamento de Sylvester Stallone e Jennifer Flavin chega ao fim após 25 anos. E o motivo é inusitado: uma grande discussão sobre o novo cachorro da família, Dwight. A notícia foi vinculada pelo TMZ. A briga aconteceu porque o ator queria um Rottweiler para proteção da família, mas Jennifer preferia outra raça. Fontes disseram ao site norte-americano que a discussão foi ‘acalorada’ e que trouxe outras questões da relação, que não foram reveladas. Stallone pegou o cão Rottweiler e já postou diversos vídeos e fotos com ele nas redes sociais. O ator recebeu o pedido de divórcio enquanto gravava seu novo projeto em Oklahoma e ficou chocado. No começo desta semana, o Daily Mail divulgou imagens de Stallone com uma tatuagem de Dwight no mesmo local em que tinha uma tatuagem da esposa. O TMZ diz que Jennifer alegou nos documentos do divórcio que o ator estava “gastando ou movimentando dinheiro marcial indevidamente”. O ator nega as acusações.