Marcos Oliveira, o Beiçola de ‘A Grande Família’, é internado em hospital municipal do Rio

Estado de saúde do ator é estável; motivo da internação não foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde

Reprodução/Globo/07.12.2021 Marcos Oliveira fez sucesso na pele de Beiçola, em 'A Grande Família'



O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em “A Grande Família”, está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) à Jovem Pan. Em nota, a assessoria de imprensa da SMS também informou que o estado de saúde do ator é estável, mas o motivo da internação não foi divulgado. Em maio deste ano, o artista declarou em um podcast que estava enfrentando problemas financeiros, pois não estava conseguindo trabalhos. Ele revelou ainda que estava recebendo ajuda de um amigo e também de um fã para conseguir colocar comida na mesa. A última participação do artista, de 69 anos, na Globo foi em 2018, na novela “Deus Salve o Rei”, na qual contracenou com a humorista Tatá Werneck. Eles ficaram amigos e a apresentadora do “Lady Night” chegou a indicá-lo para trabalhos no Multishow. Marcos chegou a gravar participações em alguns humorísticos, mas ele não possui contrato fixo com a emissora.