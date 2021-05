Tatá Werneck posta áudio falando da morte de Paulo Gustavo: ‘Dá um desepero’

Apresentadora também mostrou que mandou vários áudios para o amigo ouvir quando saísse do hospital

Reprodução/Instagram/tatawerneck/06.05.2021 Tatá Werneck postou um stories falado o que a conforta após a morte de Paulo Gustavo



A atriz e apresentadora Tatá Werneck continua fazendo diversas postagens nas redes sociais homenageando o amigo Paulo Gustavo, que morreu na última terça-feira, 4, devido a complicações relacionadas à Covid-19. Nesta quinta-feira, 6, pela primeira vez, a artista postou um áudio falando do assunto. “Às vezes me dá um desespero e o que conforta, entre aspas, é imaginar que o Paulo vai salvar muitas vidas”, disse a atriz com uma voz de choro. Antes disso, Tatá fez postagens mostrando que mandou inúmero áudios para o ator ouvir quando saísse do hospital. “Sei que você ouviu! Eu te amo! Eu te admiro! Eu te respeito! Eu vou sempre te amar”, escreveu Tatá, que também postou vídeos dos aplausos que o artista recebeu na noite de quarta-feira, 5. Em sua última postagem no Instagram, a apresentadora do “Lady Night” disse também que ainda estava se preparando para falar com Thales Bretas, marido do humorista. Paulo Gustavo foi internado no dia 13 de março com Covid-19 e seu quadro foi se agravou nesse período. O artista precisou passar por vários tipos de tratamentos, utilizou um pulmão artificial, passou por cirurgias e precisou de transfusão de sangue. O intérprete e criador de Dona Hermínia morreu aos 42 anos e deixou dois filhos, Gael e Romeu.