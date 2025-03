Tatá Werneck revela que congelou seus óvulos: ‘Inchada e sensível’

Em uma postagem, Tatá também abordou a importância da atividade física, ressaltando que a prática regular de exercícios pode ser benéfica para pessoas que enfrentam ansiedade

Tatá Werneck, aos 41 anos, anunciou em suas redes sociais que passou por um procedimento de congelamento de óvulos. “Consegui voltar a malhar. Acabei de fazer um processo de congelamento de óvulos, estava bem inchada e sensível, que acho que é o meu normal.”, declarou. Essa decisão reflete seu desejo de planejar a maternidade de forma mais segura. Em uma postagem, Tatá também abordou a importância da atividade física, ressaltando que a prática regular de exercícios pode ser benéfica para pessoas que enfrentam ansiedade. Essa conexão entre saúde mental e bem-estar físico é um tema que a artista frequentemente discute com seus seguidores.

No ano passado, Tatá já havia compartilhado sua intenção de congelar os óvulos, revelando que sua experiência anterior de gravidez foi desafiadora. Apesar das dificuldades, a atriz demonstrou seu amor pela maternidade e sua disposição para ter mais filhos no futuro, mesmo com o receio de enfrentar uma nova gestação complicada. A decisão de Tatá de congelar os óvulos é um passo significativo em sua vida pessoal, refletindo uma escolha consciente sobre sua saúde reprodutiva. A atriz continua a ser uma voz ativa nas redes sociais, abordando temas relevantes e compartilhando suas experiências com seus fãs.

