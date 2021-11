Taylor Lautner, o Jacob de ‘Crepúsculo’, pede namorada em casamento

O ator de 29 anos pediu a mão da enfermeira Taylor Dome em casamento na última quinta-feira

Reprodução/ Instagram Ator montou cenário romântico para o pedido



O ator Taylor Lautner, de 29 anos, que interpretou Jacob na franquia ‘Crepúsculo‘, está noivo. O astro pediu a namorada Taylor Dome, enfermeira, em casamento na última quinta-feira, dia 11, e compartilhou o momento nas redes sociais neste sábado. Em cenário a luz de velas e com muitas flores, o ator se ajoelhou e mostrou o anel a amada, que disse sim. “E assim, todos os meus desejos se tornaram realidade”, escreveu Taylor na publicação. A enfermeira também compartilhou as fotos do pedido. “Meu melhor amigo absoluto. Eu não vejo a hora de passar todo o meu tempo ao seu lado”, respondeu ela. Os dois estão juntos desde 2018.