Tays Reis anuncia fim de namoro com Biel: ‘Nós somos culpados, os dois erraram’

Casal se conheceu na última edição do reality show ‘A Fazenda’ e não descartaram a possibilidade de uma reconciliação no futuro

Reprodução/Instagram/Biel Tays Reis e Biel se conheceram em 'A Fazenda 12' e estavam juntos desde então



A cantora Tays Reis anunciou na noite de segunda-feira, 24, o fim do seu relacionamento com Biel. O casal se conheceu na última edição do reality show “A Fazenda“. A artista usou suas redes sociais para revelar que os dois não estavam mais juntos. “Muito difícil falar sobre isso para vocês, mas tudo na vida é crescimento. Eu aprendi muito com o Gabriel e sou grata por todas as coisas que ele me fez enxergar e que conquistamos juntos”, iniciou Tays em um texto no seu Instagram. “O amor acabou assim tão rápido? Não, não acabou. Mas a vida é isso. Tem coisas que achamos que é para sempre. Há casos que um simples diálogo resolveria tudo, né? Mas sempre tem que esperar e esperar, mas devemos nos colocar sempre em primeiro lugar. E essa situação toda só acaba desgastando mais ainda”, revelou.

A ex-peoa ainda contou que o término não foi culpa de nenhuma das partes e não descartou a possibilidade de uma reconciliação. “A gente não se odeia, muito pelo contrário. Ninguém é culpado, nós somos culpados. Os dois erraram. Se um dia Deus achar que devemos voltar a ser um casal, eu entrego nas mãos dele”, concluiu. A cantora pediu que os fãs tentassem entender o fim de “Tael”, nome dado pelo fã-clube ao casal. Em seguida, Biel se manifestou em suas redes e também não desconsiderou um futuro ao lado de Tays. “Difícil demais a gente falar sobre algo que as vezes nem a gente sabe como lidar. Respeito e admiração não são nada comparado a tudo que eu sinto por essa mulher. Do futuro, só Deus sabe”, escreveu.