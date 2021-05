Oprah Winfrey revela que foi estuprada pelo primo dos 9 aos 12 anos

‘Não tinha ideia do que era sexo, nem sabia o que estava acontecendo comigo’, disse a apresentadora

Reprodução/Apple TV+/24.05.2021 Oprah Winfrey falou sobre o abuso sexual que sofreu na série 'The Me You Can't See'



A apresentadora Oprah Winfrey contou que foi abusada sexualmente por um primo na infância. Chorando, a estrela americana, que atualmente tem 67 anos, deu detalhes do caso de estupro na série documental “The Me You Can’t See”, produzida por ela em parceria com o Príncipe Harry. “Nos meus nove, 10, 11 e 12 anos, fui estuprada por meu primo de 19 anos. Eu não sabia o que era estupro e, certamente, não estava ciente dessa palavra. Eu não tinha ideia do que era sexo, não tinha ideia de onde vinham os bebês, nem sabia o que estava acontecendo comigo. Foi algo que apenas aceitei”, disse a apresentadora, que acrescentou que essa experiência a ensinou que “uma menina não está segura em um mundo cheio de homens”. Oprah acredita que falar abertamente do assunto é algo crucial para deixar claro que ela foi uma vítima de abuso sexual. Segundo o jornal Metro, antes disso, a americana já havia contado em seu famoso talk show nos Estados Unidos que em 1986 foi abusada por um namorado da sua mãe e afirmou na época que por muito tempo não contou a ninguém sobre o ocorrido por achar que ela era a culpada. A cantora Lady Gaga participou da série “The Me You Can’t See”, que busca promover uma conversa sobre saúde mental, e revelou na atração disponível no Apple TV+ que engravidou após ser estuprada aos 19 anos por um produtor. Assista ao trailer da série: