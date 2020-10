‘Tenho esperança de voltar’, diz Mamma Bruschetta após demissão do SBT

Leão Lobo e Lívia Andrade também foram desligados da emissora na quarta-feira (8)

Divulgação/SBT Mamma Bruschetta ainda agradeceu tempo que trabalhou na empresa



Mamma Bruschetta gravou um vídeo para o Instagram detalhando sua demissão do SBT, comunicada pela emissora na quarta-feira (8). Além dela, Leão Lobo e Lívia Andrade também saíram do “Fofocalizando”, que permanece na geladeira, restando somente Mara Maravilha do programa. Mamma contou aos seguidores que o desligamento da empresa aconteceu por videoconferência com diretores do SBT. “Fui informada que eu estava sendo desligada não só por conta da pandemia, mas de contenção de despesas”, contou a apresentadora.

“Estou um pouquinho triste. Mas tenho esperança de voltar. Pode ser que em alguns meses tudo tenha passado e eu consiga voltar, eles me passaram que existe a possibilidade. Vamos esperar o tempo passar”, completou Mamma. Ela ainda agradeceu a parceria na emissora. “Quero agradecer todos os diretores, faxineiros, câmeras, colaboradores, os patrocinadores, cabeleireiros, maquiadores e todo mundo que me deu 4 anos de absoluta mordomia.”

Veja o vídeo de Mamma Bruschetta: