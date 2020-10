Lívia Andrade, Leão Lobo e Mamma Bruschetta deixam o SBT

Trio do ‘Fofocalizando’ decidiu por não renovar o contrato com a emissora

Reprodução Lívia Andrade, Leão Lobo e Mamma Bruschetta apresentaram o 'Fofocalizando'



Da tarde desta quarta-feira, 7, mais três profissionais deixaram o quadro de funcionários do SBT. Depois da saída de Maísa Silva, Roberto Cabrini e Raquel Sheherazade, a emissora anunciou as saídas de Lívia Andrade, Leão Lobo e Mamma Bruschetta. Segundo nota enviada à imprensa, o trio decidiu, em comum acordo, não renovar os contratos. “Os apresentadores, a partir desta data, seguem por outros rumos profissionais. A diretoria e todos os colegas do canal desejam à Livia, Leão e Mamma muito sucesso em suas novas empreitadas e agradecem pela parceria construída ao longo de todos esses anos”, diz o comunicado. O trio apresentava o programa ‘Fofocalizando‘, que estava na geladeira na emissora. Dos titulares somente Mara Maravilha ainda permanece vinculada ao SBT.

Desde setembro a emissora vem reduzindo gastos e, além das demissões citadas acima, também cancelou a novela Poliana Moça e dispensou todos os atores do elenco. A justificativa para tantas saídas seria o déficit financeiro causado pela pandemia da Covid-19 e pelo alto investimento na área de esportes, com os direitos esportivos da Copa Libertadores da América 2020. De acordo com o site Notícias na TV, Isabella Fiorentino e Arlindo Grund perderam seus contratos fixos e têm acordo por obra, válido somente para o período em que o ‘Esquadrão da Moda’ estiver em produção. Atualmente, o reality show está suspenso.