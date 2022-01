Tereza Seiblitz abre o jogo após André Gonçalves passar um Réveillon luxuoso em Angra dos Reis

Atriz é mãe de Manuela, filha mais velha do artista, para quem ele deve R$ 109 mil; ator já teve prisão domiciliar decretada por não pagar pensão alimentícia de uma outra filha

Reprodução/Instagram/terezaseiblitz/Divulgação/Record André Gonçalves deve pensão alimentícia à filha que tem com Tereza Seiblitz



A atriz Tereza Seiblitz, que é mãe de Manuela, filha mais velha do André Gonçalves, comentou o que achou do fato do ator passar o passar o réveillon em um hotel de luxo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O assunto repercutiu porque André já teve a prisão domiciliar decretada por não pagar pensão alimentícia. Além de Manuela, de 22 anos, ele também é pai de Pedro Arthur, de 19 anos, com a atriz Myrian Rios, e Valentina, de 18 anos, fruto da sua relação com a atriz Cynthia Benini. Só para a filha mais velha, o ator deve uma quantia de R$ 109 mil. Após ser exibida uma entrevista de Tereza no “Domingo Espetacular”, da Record, ela usou as redes sociais para explicar que o que a deixou “enjoada” foi ele falar mal da filha na mídia e não os posts que fez no Réveillon.

“Não tinha nem visto [as publicações], não me interessa como ele passou o Ano Novo, isso não faz parte do problema”, declarou a artista. André chegou a postar um vídeo nas redes sociais dizendo que foi convidado para passar a virada do ano no hotel luxuoso e que não gastou com a viagem. Nas publicações, ele não aparece de tornozeleira eletrônica. Teresa também comentou nos stories do Instagram que André mentiu ao dizer que Manuela tenta prendê-lo há cinco anos e que foi ela quem entrou com a ação judicial contra ele. “O processo começou em 2009 e quando a Manu fez 18 anos ela teve que ficar à frente”, comentou. Vale lembrar que a prisão foi decretada pela Justiça de Santa Catarina pela dívida de mais de R$ 350 mil que André tem com Valentina, sua filha caçula. Na ocasião, o advogado do ator, Sylvio Guerra, disse que ele cumpriria a pena, pois não tinha como quitar a dívida por estar desempregado.

A relação de Teresa com André nem sempre foi conturbada e, quando Manuela ainda era criança, eles chegaram a entrar em um acordo. “Tive uma relação amigável com ele durante muito tempo. Nunca foi um pai de cotidiano, mas era um pai alegre e sempre fiz questão de acolher ele do jeito que ele era”, comentou a atriz em entrevista ao “Domingo Espetacular” que foi ao ar no último fim de semana. A atriz contou que depois de alguns anos, André parou de fazer o pagamento da forma correta. “Isso começou a virar um problema quando eu não estava mais contatada. Ele abaixou a pensão, tentei conversar com ele umas três vezes, foi muito grosso e me mandou um advogado”, contou a artista, que atualmente não tem uma boa relação com o ex.