Rafa Kalimann vai assumir lugar de Ana Clara em atração do ‘Rede BBB’

Influenciadora digital fará a primeira entrevista com o eliminado da semana no ‘Bate-papo BBB’, Rhudson Victor ficará no ‘Parada BBB’ e Ana Clara terá novos desafios no ‘BBB 22’

Divulgação/Globo/10.01.2022 Ana Clara, Rafa Kalimann, Rhudson Victor são os apresentadores do 'Rede BBB'



A influenciadora digital Rafa Kalimann, que participou do “BBB 20”, entrou para o time de apresentadores do “Rede BBB”, que gera conteúdos sobre o reality show da Globo nas redes sociais. A ex-BBB Ana Clara e o humorista Rhudson Victor continuam no time, mas em funções diferentes. Rafa vai assumir o “Bate-papo BBB”, que fez sucesso ano passado no comando de Ana Clara. Na atração, o participante eliminado tem o primeiro contato com o que está acontecendo fora da casa mais vigiada do Brasil. Ao vivo, o eliminado assiste aos vídeos da sua participação no reality, responde perguntas do público e descobre quantos seguidores ganhou enquanto estava confinado. O “presente do eliminado” será mantido nessa edição.

Rafa demonstrou animação com o desafio e disse que pretende conduzir atração com leveza. “Quero me colocar no lugar de escuta para extrair de cada eliminado bons relatos sobre a experiência deles. Assim como quero ouvir e ter trocas com o público. Esse bate-papo é também com quem está em casa e quero tê-los cada vez mais juntos”, declarou. Rhudson vai continuar à frente do “Parada BBB”, no qual repercute com bom humor tudo o que está bombando nas redes sociais, como memes e a reação dos fãs e famosos que acompanham o jogo. Ana Clara terá novos desafios como apresentar o programa “BBB – A Eliminação”, no Multishow, e comandar um novo programa do “Rede BBB” chamado “Fora da Casa”. Toda quinta-feira após o programa ela vai receber convidados para falar ao vivo do jogo e da trajetória do participante que foi eliminado na última terça-feira.