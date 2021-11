Teto da casa de Leonardo desaba por causa da chuva; veja como ficou

O cantor sua esposa Poliana Rocha levaram um susto, na noite da última sexta-feira, 19, com a forte chuva que atingiu a cidade de Goiânia

O cantor Leonardo e sua esposa Poliana Rocha levaram um susto, na noite da última sexta-feira, 19, com a forte chuva que atingiu a cidade de Goiânia, em Goiás. Através de sua no Instagram, a influenciadora mostrou que parte do teto de gesso da casa desabou. Apesar disso, ela falou que ninguém se feriu com o incidente. “A calha entupiu, entrou folha. Choveu muito hoje, o dia inteiro e o teto de gesso desabou. Minha mãe estava sentada na cozinha e não pegou nada nela, graças a Deus!”, explicou Poliana. “Olhem o que aconteceu… Muito grata a Deus. O teto desabou e minha mãe estava na cozinha, nada aconteceu com ela.”