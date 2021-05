Thales Bretas diz que filhos perguntam por Paulo Gustavo: ‘Estou tentando explicar’

Marido do ator contou como está sendo a vida da família após a morte relacionada à Covid-19

Reprodução/Instagram/thalesbretas/10.05.2021 Thales Bretas disse que os filhos estão perguntando sobre Paulo Gustavo



O médico Thales Bretas, que era casado com o ator Paulo Gustavo, contou que os filhos do casal, Gael e Romeu, perguntam sobre o pai, que morreu na última terça-feira, 4, após ter complicações relacionadas à Covid-19. “Minha foto do celular é o Paulo com as crianças, eles sempre pedem para ver o papai Paulo. Durante o tempo do hospital, eu falava que ia ao hospital porque o papai Paulo está dodói. Agora, estou tentando explicar que o papai Paulo não está mais dodói e que virou uma estrelinha e que está olhando lá de cima para a gente”, contou Thales em entrevista ao “Fantástico”, da Globo, no último domingo, 9. As crianças possuem pouco mais de um ano e nasceram no Estados Unidos por meio de uma barriga de aluguel. “Como eu queria que ele me ajudasse a educar da forma dele, passar os valores que ele tem, porque o Paulo era uma das pessoas mais íntegras, amorosas, protetoras que conheci na minha vida”, comentou o médico.

Paulo Gustavo passou quase dois meses internado e foi submetido a vários procedimentos para tentar se recuperar dos danos causados pelo vírus. Thales acompanhou todo esse processo de perto e chegou a conseguir falar com o marido dias antes dele morrer. O médico enfatizou que, agora, está sendo difícil lidar com a falta que o marido faz. “Essa ausência é avassaladora porque é um silêncio que não fazia parte da minha vida há sete anos.” O casal se conheceu por meio de um amigo em comum, eles se beijaram em uma festa, mas o médico confessou que no começo tinha medo de se relacionar com Paulo por ele ser famoso. O ator não desistiu do médico, eles começaram a namorar e seis meses depois já estavam morando juntos. “A gente foi se apaixonando um pelo outro, foi um encontro de almas. Como a gente era completamente diferente, percebei que a diferença se soma e se multiplica”, contou. Thales falou que um dos dias mais felizes da sua vida foi seu casamento e que sabe que essa união acabou se tornando um símbolo, pois enfatizou que casais homoafetivos podem, sim, construir uma família.