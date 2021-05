Thales Bretas se despede do marido, Paulo Gustavo: ‘Nossa caminhada tinha tudo pra ser longa’

O ator era casado com o médico desde dezembro de 2015; o humorista deixou dois filhos, os gêmeos Gael e Romeu

Reprodução/Instagram/Thalesbretas Paulo Gustavo e Thales Bretas se casaram em dezembro de 2015 e estavam juntos há 7 anos



O médico Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, que morreu nesta terça-feira, 4, vítima da Covid-19, postou uma despedida ao ator na madrugada desta quarta, 5. O humorista chegou a apresentar uma melhora nos últimos dias e conversou com o companheiro e com os médicos, mas logo depois o quadro clínico se agravou de forma intensa. “Ainda é muito difícil processar tudo o que aconteceu nos últimos dias”, iniciou o dermatologista. “Nossa caminhada tinha tudo pra ser longa. Linda como vinha sendo… tão feliz! E foi muito! Como fui feliz nesses últimos 7 anos que tive o privilégio de conviver com você. Como eu aprendi, cresci”, disse Bretas. Paulo Gustavo era casado com o médico desde dezembro de 2015. O ator deixou dois filhos, os gêmeos Gael e Romeu, que nasceram nos Estados Unidos e foram gerados por meio de uma barriga de aluguel.

“Espero poder passar um pouco do seu legado de generosidade, afeto, alegria e amor”, continuou Bretas. Paulo Gustavo sempre foi muito reservado quando o assunto era sua vida pessoal e não tinha o hábito de expor seu dia a dia nas redes sociais, mas o artista tinha o costume de colocar muitos traços da sua personalidade e dos seus familiares nas suas obras. Inspirado em sua mãe, Déa Lúcia Vieira Amaral, o humorista criou a personagem Dona Hermínia, que conquistou o Brasil por reunir um pouquinho de cada mãe brasileira. “Você é um furacão! Uma estrela que brilhou muito aqui na Terra, e vai brilhar ainda mais no céu, olhando pela nossa família sempre. Eu te amo tanto e sempre te amarei, pro resto da minha vida. Não consigo escrever um centésimo do quanto você foi e é importante pra mim e pro mundo. E continuará sendo, eternamente”, finalizou o marido.