Após gravarem juntas, Thalía é só elogios a Pabllo Vittar: ‘Doce e forte’

Parceria fará parte do '111', novo álbum da drag brasileira que ainda não ganhou data de lançamento



A eterna musa das novelas mexicanas Thalía, de 48 anos, deu uma entrevista à revista Forbes nesta semana dando alguns detalhes sobre sua gravação ao lado de Pabllo Vittar.

Em dezembro, a drag brasileira revelou a futura parceria das duas ao compartilhar uma foto com Thalía no Instagram.

Falando sobre seus próximos projetos, a atriz mexicana citou a cantora brasileira e demonstrou empolgação sobre a música inédita.

“Estou muito animada porque há muitas surpresas chegando. Uma delas eu achei que surpreenderia o público, mas ela postou uma foto… mas uma grande surpresa é Pabllo Vittar. Isso vai ser super quente e super legal, vocês nem podem imaginar, será extremamente poderoso”, disse Thalía.

“Pabllo é doce, mas forte, e eu amo isso. Estou trabalhando muito nessa nova música, muito animada”, completou a artista.

A parceria das duas ainda não teve o título revelado, mas integrará a segunda parte de “111”, novo álbum de Pabllo que teve a primeira metade divulgada no ano passado.

Em novembro, a brasileira lançou as primeiras quatro músicas do projeto, duas delas parcerias. “Flash Pose” é um feat com a britânica Charli XCX, enquanto “Parabéns” é cantada em conjunto com o baiano Psirico.

Prestes embarcar em uma maratona de shows internacionais, Pabllo Vittar garantiu à Jovem Pan que está com o espanhol em dia para falar com os fãs hermanos argentinos e chilenos em sua passagem pelas duas edições do Lollapalooza.