Pabllo à vista: Cantora está pronta para maratona de shows na gringa

Pabllo Vittar inicia, em abril, uma série de shows internacionais que passará por dois grandes eventos

Reprodução/Instagram Cantora se desviou de polêmicas e datas para o lançamento da segunda parte do '111'



Pabllo Vittar está prestes a iniciar uma maratona de shows internacionais passando, a partir de abril, pelos Estados Unidos, Peru, Canadá, Inglaterra, Chile, Argentina, Irlanda e Espanha.

Dentre esses destinos, a drag brasileira aterrissará em dois grandes festivais: o Coachella e o Lollapalloza. Nos mesmos dias de Anitta, Pabllo se apresenta duas vezes no maior festival americano de música pop.

Já no Lolla, a dose será tripla. No dia 28 de março, ela se apresenta na edição chilena; no dia 29, na Argentina; e no dia 5 de abril, Pabllo sobe ao palco do Lolla Brasil.

A preparação para shows nacionais ou estrangeiros, ela garante, não muda muito. “Independente de onde seja ou para quantas pessoas sejam, sempre me preparo para dar o meu melhor e fazer desse um momento especial para todos”, disse a cantora em entrevista à Jovem Pan.

E o espanhol está em dia para interagir com os hermanos argentinos e chilenos? “Sí (risos). Quero levar através do meu show a nossa alegria. Isso não pode faltar.”

111-2

Em novembro do ano passado, Pabllo Vittar lançou a primeira parte de seu novo álbum, o “111”. Na época, ela afirmou que a proposta de dividir em dois o projeto se dava à mudança no consumo de música, especialmente pelos jovens.

“Hoje em dia a gente lança um álbum com 10 músicas e daqui há duas semanas já estão pedindo um novo”, disse quando lançou as primeiras quatro músicas do “111”.

Uma delas, “Parabéns”, teve seu videoclipe barrado pelo CONAR (Conselho Nacional Autorregulamentação Publicitária) no YouTube pela exibição do consumo de bebidas alcoólicas, o que limitou a visualização do vídeo para maiores de 18 anos.

Desviando da polêmica, Pabllo apenas celebrou que a história chegou ao fim: “O importante é que o clipe está liberado para todo mundo assistir quantas vezes quiser.”

A cantora também não quis comentar datas para a liberação das próximas faixas inéditas. “Em breve vocês vão poder conferir tudo, não vejo a hora. Só posso dizer que sim, terá clipe novo também.”