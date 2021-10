The Rock diz se arrepender de expor briga com Vin Diesel em ‘Velozes e Furiosos’

Dwayne Johnson fez um post no Instagram criticando o ex-colega de elenco e o assunto repercutiu; ele contou que discretamente recebeu apoio de profissionais no set de filmagem

Reprodução/Universal Studios/13.10.2021 Dwayne Johnson falou que pediu para não dividir cena com Vin Diesel



O ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, deu detalhes da sua briga com o ator Vin Diesel nos bastidores da franquia “Velozes e Furiosos” e confessou que se arrependeu de ter exposto o atrito nas redes sociais. A confusão entre os atores começou em 2016, no sétimo filme da franquia e, em entrevista à Vanity Fair, o artista contou que só aceitou fazer o oitavo filme com a condição de não dividir cena com Diesel. “Achei que era a melhor coisa a fazer. Para todo mundo”, explicou. O desentendimento se tornou público após The Rock fazer um post no Instagram dizendo que tinham atores que não se comportavam com profissionalismo no set de filmagem. O ator não chegou a citar o nome do seu colega de cena, mas as especulações começaram e ele decidiu apagar a publicação. “Nada específico aconteceu, apenas a mesma merda de sempre. E aquele não foi o meu melhor dia”, comentou o artista sobre o post.

The Rock não deixou claro o que Diesel fazia nos bastidores e o irritava, mas enfatizou que eles possuem posturas muito diferentes. “Olho para todos os parceiros como iguais, independentemente de onde você esteja, com respeito e humildade e sendo respeitoso como todos que estão investindo tempo, trabalho árduo e suor”, comentou. O ator disse que foi sincero no seu post, porém sente que se equivocou ao expressar o que pensava publicamente. “Causou uma tempestade de fogo. Ainda assim, curiosamente, era como se cada membro da tripulação encontrasse seu caminho até mim e discretamente me agradecesse ou me enviasse um bilhete [em apoio], mas eu não deveria ter compartilhado isso porque no final do dia, isso vai contra a minha essência. Eu não compartilho coisas assim [nas redes sociais] e cuido desse tipo de besteira longe do público. Eles não precisam saber disso. É por isso que digo que não foi meu melhor dia”, concluiu.