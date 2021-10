Solange discute com Marina após votação em ‘A Fazenda 13’: ‘Planta e não é nem carnívora’

Ex-banheira do Gugu se irritou com a jornalista que comentou sobre sua idade no ao vivo

Reprodução/Record/13.10.2021 Solange Gomes ficou irritada com Marina após a formação da roça



A discussão entre Solange Gomes e Marina Ferrari não ficou apenas no programa ao vivo. Após a roça ser formada em “A Fazenda 13”, a ex-banheira do Gugu voltou a bater boca com a jornalista. Durante o programa da última terça-feira, 12, Marina votou em Solange dizendo que ela não ajuda com as tarefas da casa e que só vive dormindo. Em seu discurso, a peoa também comentou que entende que a modelo tem mais idade que os outros participantes e está com dores, mas acredita que ela poderia ajudar em tarefas mais simples como lavar a louça. Quando voltaram à sede, Solange demonstrou sua indignação. “Vou acordar todo mundo que estiver dormindo de tarde”, afirmou para todos ouvirem. Ao ouvir a voz de Marina, a peoa acrescentou: “Apareceu a margarida? Ela só se cria lá no ao vivo. Garota chata para caralh*. Mala, planta e essa não é nem carnívora, é aquela que fica parada”.

Marina disse que Solange não estava respeitando as pessoas da casa. “Quem se prejudica é você, quem vai sair cancelada é você”, falou a jornalista. “Isso é opinião de jogo, cancelada por quê? Para de ser chata, garota mimada. Eu não sou falsa, dei minha opinião sobre você igual você deu a sua sobre mim. Me chamou de velha ali [no ao vivo], mesma idade da apresentadora, mas eu não ligo não. Quero que você chegue como eu na minha idade passando todas as dificuldades que eu passei na vida, porque com dinheiro é mole, mas dura é difícil”, rebateu Solange, que tem 47 anos. Já Adriane Galisteu, apresentadora de “A Fazenda 13”, tem 48 anos. Vale lembrar que na primeira semana de jogo, Fernanda Medrado falou no programa ao vivo que Rico estava espalhando na casa que Marina já tinha dinheiro, pois vinha de uma família rica, dando a entender que ela não merecia o prêmio e o assunto repercutiu na casa.

Tweet pra apreciação: Solange chamando Marina de planta e chata pra caralh* #RoçaAFazenda pic.twitter.com/lJpvYHTFV3 — DANTAS (@Dantinhas) October 13, 2021