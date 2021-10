Maisa Silva diz que foi atacada por urubus em set de filmagem: ‘Quase caí dura’

Apresentadora disse que um operador de câmera chegou a ser ferido pela ave, mas passa bem

Reprodução/Instagram/maisa/13.10.2021 Maisa Silva contou que ficou assustada com ataque de urubus em set de filmagem



A atriz e apresentadora Maisa Silva passou por um sufoco no set de filmagem e contou a história inusitada nos stories do Instagram. Durante uma gravação, ela e seus colegas de trabalho foram atacados por urubus. Segundo Maisa, a ave chegou a ferir o operador de câmera João Victor Giovani. “Dois urubus estavam brigando, quando terminou a cena, eles caíram em cima da gente, deram rasante em mim. Eu não sei como meu reflexo funcionou, mas eu fechei os olhos, agarrei meu amigo e corri”, contou a ex-apresentadora do SBT. “Eles ainda conseguiram arranhar o cotovelo de um colega nosso de trabalho. Eu tenho fobia, eu quase caí dura de tanto medo. Urubu é gigante.”

Maisa também comentou que o operador de câmera está bem e enfatizou que não foi nada grave. Nas redes sociais, João Victor também comentou sobre o assunto e mostrou o pequeno ferimento em seu cotovelo. Ele também mandou um recado para a apresentadora: “Maisa, obrigado pelo carinho! Saímos bem dessa, ficam as histórias engraçadas para contar”. A atriz não comentou onde aconteceu a gravação e também não deu detalhes do que estava filmando, mas vale lembrar que artista possui um contrato com a Netflix, que foi assinado após ela deixar o SBT. “Pai em Dobro” e “De Volta aos 15” são alguns filmes estrelados pela artista na plataforma de streaming.