Thiago Martins sofre acidente durante gravação de série: ‘Dia intenso’

Ator faz parte do elenco de ‘Cidade de Deus’, produção da HBO baseada no filme homônimo

Reprodução/Instagram/@thiagomartins Thiago Martins deu detalhes sobre o acidente que sofreu nas filmagens



O ator Thiago Martins revelou que sofreu um acidente durante as gravações da série “Cidade de Deus“. Ele precisou fazer um curativo em toda a região da cabeça após cortar a região traseira do local. Acidente de trabalho. Graças a Deus, tudo em paz por aqui! Ontem foi um dia intenso por aqui, mas está valendo a pena. Obrigado por todo cuidado aos amigos, médicos e produção”, escreveu. Segundo Thiago, foram necessários seis pontos no local, mas seu estado de saúde não é grave. “Depois eles não podem dizer que eu não dei o sangue pelo Cidade de Deus, né?”, brincou Martins. “Cidade de Deus” é a nova aposta da HBO, que busca continuar a história do filme homônimo, recontando a história dos personagens décadas após a estreia do longa. Thiago Martins faz parte do elenco da produção, que está sendo gravada na cidade de São Paulo.