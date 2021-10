Thiaguinho desmente notícia sobre retorno do Exaltasamba; confira

O cantor tratou de esclarecer a polêmica sobre uma possível volta do consagrado grupo de pagode, que chegou ao fim em 2002, após 26 anos

ANDRÉ MOREIRA / PHOTOPRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Thiaguinho fez parte do 'Exaltasamba" por nove anos até seguir carreira solo



Thiaguinho precisou utilizar sua conta no Instagram, na noite deste domingo, 24, para desmentir uma manchete do “Gshow”, do Grupo Globo. Nela, o site afirma que o cantor, em participação no programa “Altas Horas”, no último sábado, não descartou um retorno do “Exaltasamba”, que chegou ao fim em 2002, após 26 anos de existência. O pagodeiro, no entanto, alega não ter feito esta afirmação. “Não, não… A pergunta foi sobre fazer uma turnê com o Péricles, NÃO COM O GRUPO. Só pra esclarecer e NÃO alimentar algo que NÃO existe. Beijo pra geral!”, escreveu o pagodeiro, frustrando os fãs do grupo.

Thiaguinho, que fez parte do “Exaltasamba” por nove anos, reencontrou Péricles no programa da TV Globo e falou sobre uma possível turnê com o amigo de longa data. “É inevitável, vai ter um dia que vamos sair juntos pela estrada cantando novamente. Até porque o que a gente fez foi muito lindo e ficou no coração das pessoas. Entendo quando elas encontram a gente junto e perguntam se vamos voltar. Entendo essa comoção toda porque foi muito bonito o que gente viveu”, disse. “Participo demais do trabalho dele e ele do meu. Seria lindo fazer alguma coisa juntos, montar um show. Fizemos recentemente uma turnê com o Chrigor, a gente construiu essa história vocalmente”, completou Thiaguinho. Péricles, que ficou no grupo por 25 anos até seguir carreira solo, retribuiu o carinho de Thiaguinho. “A gratidão que eu tenho por ele também é muito grande, ele participa do meu trabalho ativamente, todo esse tempo. Então, é de verdade. Se não fosse de verdade a gente não estaria aqui.”