Tiago Abravanel revela sua melhor lembrança de Silvio Santos; saiba qual é

Um dos maiores nomes da história da TV brasileira, morreu no mês passado, aos 93 anos; causa da morte foi broncopneumonia decorrente de H1N1

Reprodução/SBT O artista relembrou os momentos que teve ao lado de Silvio



O ator Tiago Abravanel estava em cartaz no Rio de Janeiro com Hairspray, sua primeira grande montagem da Broadway, no dia da morte do avô, Silvio Santos. O espetáculo, que, coincidentemente, traz como tema a televisão, chegou a prestar uma homenagem ao maior nome da TV brasileira cantando o tema do Programa Silvio Santos. À época, Tiago teve de ser substituído pelo ator Bernardo Berro para estar com a família. Agora, prestes a estrear a montagem no Teatro Renault, em São Paulo, o artista relembrou os momentos que teve ao lado de Silvio. Questionado sobre a melhor lembrança que terá do avô, Tiago responde: “O sorriso, a risada”. “É uma coisa que parece um detalhe simples, mas a risada do Silvio Santos permeou a vida de todos os brasileiros”, diz. “Eu acho que pensar no meu avô e lembrar da risada dele dá um ‘quentinho’ no coração, de saber que nós sempre vamos ter ele presente nas nossas vidas.”

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O ator comenta que “a saudade é inevitável”, mas que o legado do apresentador permanecerá para sempre. “A marca Silvio Santos é tão forte na construção da nossa televisão que é uma saudade que a gente vai sentir, mas de algo que sempre vai estar presente nas nossas vidas”, afirma. Hairspray, que estreou nesta quinta, 5, na capital paulista, traz referências não apenas de Silvio, mas da televisão brasileira, conta ele. “Meu avô é referência para todos nós como algo da televisão, mas a televisão como um todo foi referência para nós trazermos essa brasilidade para o espetáculo.” O maior nome da história da TV brasileira morreu no mês passado, aos 93 anos. Silvio estava internado no hospital Albert Einstein desde o início de agosto. A causa da morte foi broncopneumonia decorrente de H1N1.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo