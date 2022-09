Tiago Abravanel se casa com Fernando Poli em cerimônia intimista: ‘Foi tão gostoso’

Casamento civil aconteceu na casa do cantor com a presença de familiares e amigos próximos

Reprodução/Instagram/marinafbjorge Tiago Abravanel e Fernando Poli se casaram no civil



O cantor Tiago Abravanel oficializou sua união com Fernando Poli na última quinta-feira, 1. O casamento civil aconteceu no apartamento do artista em uma cerimônia mais intimista. Antes de dizer “sim”, o ex-participante do “BBB 22” declarou nas redes sociais: “Hoje a gente vai oficializar a nossa união, ainda não é a festa, é só a parte legal, burocrática. A gente está muito feliz, reuniu uma parte dos padrinhos que puderam estar aqui, nossa família, nossas irmãs e nossos pais”. Visivelmente emocionado, Fernando acrescentou: “Hoje é um dia muito especial nas nossas vidas”. Após a cerimônia, Tiago voltou a gravar stories no Instagram. “Foi tão gostoso”, contou o artista, que celebrou seu novo estado civil. “Agora sou um homem casado.” Ligia Abravanel, uma das irmãs do cantor, postou uma foto com o casal e brincou: “Os noivos do ano, ontem já foi emocionante e estava tudo uma delícia… imagina a festa!!! Já tô com a roupa de ir”. A festa oficial de casamento está marcada para o dia 11 de outubro e, diferente da cerimônia do civil, não deve seguir a linha intimista. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Tiago disse que não sabe informar se o apresentador Silvio Santos, avô do cantor, compareceu à cerimônia.