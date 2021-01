Tierry conta detalhes de primeira vez com Gabi Martins: ‘Química gigante’

Após negar várias vezes o relacionamento com a ex-BBB, o dono do hit ‘Rita’ assumiu o namoro com a cantora no começo de janeiro; ‘Tô lascado, é aqui que eu quero ficar’, relatou o artista sobre a namorada

Reprodução/Instagram Terry e Gabi Martins assumiram o relacionamento no começo de janeiro de 2021



O cantor Tierry contou detalhes do seu relacionamento com Gabi Martins na noite de quinta-feira, 22. Após negar várias vezes o relacionamento com a ex-BBB, o dono do hit “Rita” assumiu o namoro com a cantora no começo deste mês. Desde lá, as redes sociais dos dois são cheias de fotos do casal. Ao responder perguntas de fãs, o compositor contou que sua mãe adorou conhecer a nova nora. “Como que não ama essa criatura?”, brincou. Tierry afirmou que foi um “processo” até conseguir beijar Gabi. “A gente ficou, dormiu na mesma cama, mas não fizemos nada. Ela falou: ‘Olha, me respeita que eu estou te dando confiança'”, relatou o cantor.

Tierry contou o que sentiu após a primeira vez com a ex-BBB. “Foi uma química gigante. Aí eu falei assim: ‘tô lascado, é aqui que eu quero ficar'”, disse. Segundo ele, o relacionamento foi fruto de uma “luta” dos dois. “Ela também lutou contra o mundo para ficar comigo”. O artista é responsável por vários hits de grandes nomes do sertanejo e, após fazer sucesso como compositor, conseguiu emplacar um hit na sua voz, a música “Rita”. Nesta sexta-feira, 22, o cantor lançará uma nova canção em parceria com o MC Jottapê.