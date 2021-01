Após acusações de Duda Reis, Nego do Borel lança música ‘Recomeçar’: ‘Deixei meu coração compor’ 

Nome do cantor tem sido alvo de polêmicas após a sua ex-namorada o acusar publicamente de abuso psicológico, sexual e de agressão física; na canção, o artista diz que vai ‘escrever a sua história de novo’

Reprodução/Instagram Nego do Borel lançou "Recomeçar" na madrugada desta sexta-feira



Nego do Borel lançou uma nova música na madrugada desta sexta-feira, 22. Segundo ele, a canção representa os dias “difíceis” que ele tem passado. O nome do cantor tem sido alvo de polêmicas após a ex-namorada do artista, a atriz Duda Reis, o acusar publicamente de abuso psicológico, sexual e de agressão física. O casal já está separado desde dezembro de 2020, mas o término ganhou repercussão em todo o país depois da divulgação de um áudio em que a Youtuber Lisa Barcelos conta detalhes dos momentos íntimos que viveu com o artista na época em que ele era comprometido. Com a repercussão, Duda decidiu expor Nego do Borel nas redes sociais. “Esses dias têm sido difíceis. Fazia tempo que eu não parava pra compor uma canção, então, eu parei e deixei meu coração falar”, escreveu Nego do Borel antes do lançamento de “Recomeçar”. Na música, o cantor diz que vai “escrever a sua história de novo”. “Sei que vou lembrar depois de você, daqueles momentos a sós sem querer. Está tudo fresco na memória. Eu sei, eu errei, mas quem nunca teve erro algum?”, canta.

Em “Recomeçar”, o artista também fala sobre a repercussão do caso na mídia. “Eu tô fazendo dinheiro e eles fazendo fofoca. Esperando pela próxima para falar de mim.” O artista afirmou que irá se dedicar a suas músicas daqui para frente. “A partir de hoje, eu quero só fazer o que eu mais amo, que são as minhas músicas e trabalhar bastante”, disse. A separação virou caso de Justiça e a atriz já possui uma medida protetiva contra o ex-namorado, que não pode mais citar seu nome. Nego do Borel tentou uma liminar para que Duda apagasse os posts relacionados a ele das redes sociais e para que ela não pudesse mais postar nada relacionado ao relacionamento, porém, segundo divulgado pelo Notícias da TV, o pedido foi negado pelo juiz da 4ª Vara Cível do Rio de Janeiro na última segunda-feira, 18. Mesmo com a medida protetiva, o artista continuou fazendo postagens relacionadas ao caso e mostrou nos stories, por exemplo, que no sábado, 16, fez exames para comprovar que não possui nenhuma DST. O intuito dele é desmentir a ex-namorada que alegou que Nego do Borel transmitiu HPV para ela.