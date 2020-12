Tierry nega namoro com a ex-BBB Gabi Martins após boatos em gravação de DVD

Cantores teriam tentado despistar os fotógrafos para não serem flagrados nos bastidores

Reprodução/Instagram/tierry/gabimartins Tierry fez uma participação especial no DVD de Gabi Martins



A cantora Gabi Martins, que participou do “BBB 20”, gravou na quarta-feira, 9, seu primeiro DVD e contou com a participação especial do cantor Tierry. Segundo divulgado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, o casal estaria junto e, por isso, tentou despistar os fotógrafos durante a gravação que aconteceu em São Paulo. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do artista responsável pelo sucesso Rita negou que ele esteja namorando com a ex-BBB. As especulações de um possível relacionamento começaram depois que supostas conversas entre os cantores vazaram nas redes sociais. Os fãs dos cantores estão dizendo nas redes sociais que Tierry e Gui Napolitano, modelo com quem Gabi viveu um affair no “BBB”, deixaram de se seguir. Por outro lado, tem alguns fãs garantindo que eles nunca chegaram a se seguir nas redes sociais. Tanto Gabi quanto Tierry fizeram diversos stories nos bastidores da gravação do DVD, mas em nenhum eles aparecem juntos.