‘A Fazenda 12’: Jojo Todynho perde o chapéu e Stéfani é a nova fazendeira

A prova foi revisada e precisou ser refeita na madrugada, mas só as peoas participaram

Mais uma vez a Prova do Fazendeiro gerou polêmica e a Record precisou revisar o resultado. Em uma disputa de sorte e habilidade, Jojo Todynho foi anunciada como a fazendeira da semana, mas assim que acabou a prova, Lipe, que estava disputando o chapéu, assim como Stéfani, começou a questionar Marcos Mion sobre um possível erro. O peão e o apresentador discutiram sobre as regras da prova e a funkeira voltou para a casa como a última fazendeira da edição. Em meio as comemorações e o choque dos outros peões por Jojo ter ganhado, o apresentador apareceu pedindo para eles segurarem os ânimos porque a prova seria revisada. Durante a madrugada, Mion apareceu no Playplus para anunciar que parte disputa precisaria ser refeita apenas pelas peoas e que Lipe já estava eliminado.

Jojo pensou em desistir porque estava cansada, mas decidiu participar da disputa na qual Stéfani saiu como fazendeira. Com isso, a votação foi aberta e Mariano, Lipe e Jojo estão oficialmente na roça. A eliminação acontece nesta quinta-feira, 10. Essa não é a primeira vez que acontece um erro na Prova do Fazendeiro em “A Fazenda 12”. Em uma disputa em que Jakelyne saiu como vencedora, houve um erro de contagem de pontos e a votação, que já estava aberta, precisou ser cancela e a prova foi refeita. Jakelyne ganhou novamente e o público teve menos de uma hora para votar. Victoria foi a eliminada da vez.

