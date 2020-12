Após erro em ‘A Fazenda 12’, Boninho provoca dizendo que está ansioso para o ‘BBB 21’

Diretor do reality show falou que está ansioso para que janeiro chegue logo após confusão na prova do fazendeiro

Reprodução/Instagram/jbboninho Boninho disse que está ansioso para janeiro, quando estreia o 'BBB 21'



O erro na Prova do Fazendeiro está sendo muito criticado nas redes sociais e um comentário feito por Boninho, diretor do “Big Brother Brasil”, fez o reality show da Globo ir parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 10, e a ser comparado com “A Fazenda 12”. As complicadas provas feitas no fazendão estão sendo muito criticadas pelos telespectadores nas redes sociais e a Record mais uma vez está sendo acusada de “manipulação”. Tudo começou quando Jojo Todynho foi anunciada fazendeira na última quinta-feira, 9, mas depois de alguns questionamentos de Lipe, que também estava na disputa, a prova foi refeita e Stéfani saiu como a última fazendeira da edição. Após a confusão, Boninho postou o seguinte: “Estou torcendo pra janeiro chegar logo”. E bastou esse post para o “BBB 21”, que tem estreia prevista para o próximo mês, bombar nas redes sociais.

“O Boninho vendo o ‘BBB 21’ nos trends sem ele precisar mexer um dedo”, comentou um seguidor. “Eu só quero que o BBB comece logo, não aguento mais tanta prova manipulada na porra da Record”, escreveu outro. “Meu Deus, eu só percebi o quanto estou ansiosa pelo ‘BBB 21’ até ver ‘BBB 21’ nos trends. Não vejo a hora de ficar obcecada, ser manipulada e desfazer amizades por torcidas diferentes. Vem acabar com minha vida meu amor”, acrescentou mais um. Vale ressaltar que o “BBB 20” foi uma edição história do reality por misturar famosos com anônimos – algo que deve se repetir na próxima edição. O reality da Globo ficou em os assuntos mais comentados do Twitter no mundo este ano.

Estou torcendo pra janeiro chegar logo 😳 — J.B. Oliveira (@boninho) December 10, 2020

O boninho vendo o #BBB21 nos trends sem ele precisar mexer um dedo… pic.twitter.com/Yq91IVhHbJ — Thay 🎪 (@Free_sthay) December 10, 2020

eu só quero que o bbb comece logo, não aguento mais tanta prova manipulada na porra da record #BBB21#ProvaManipulada pic.twitter.com/fRZLPUHShs — mi. ♈ (@_zwxll) December 10, 2020

que ansiedade meu Deus lá vai eu ficar surtando por reality de novo #BBB21 pic.twitter.com/7QUc4XOloA — mali ☭ (@gllimbow) December 10, 2020