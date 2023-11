Timbaland defende Justin Timberlake e diz que Britney Spears ‘enlouqueceu’: ‘Deveria ter colocado uma focinheira’

Diva pop expôs crises em relacionamento com cantor em biografia ‘A Mulher em Mim’

LUCY NICHOLSON / AFP Justin Timberlake e Britney Spears namoraram nos anos 2000



O produtor musical Timbaland gerou polêmica ao opinar sobre o relacionamento entre Justin Timberlake e Britney Spears. Durante uma participação em um podcast americano, o artista falou sobre os acontecimentos expostos pela Princesa do Pop na biografia ”A Mulher Em Mim”. “Ele enlouqueceu, né? Eu quis ligar para o Justin e dizer ‘cara, você deveria ter colocado uma focinheira nessa garota’. Nós vivemos na época das redes sociais e dos virais. Todo mundo tem que viralizar”, disse. No livro, a cantora fala sobre as crises em seu namoro com Timberlake, cita traições e até mesmo um aborto. As notícias não caíram bem para o músico, que suspendeu o lançamento de seu álbum primeiro álbum em mais de cinco anos. Timbaland, que já produziu outros álbuns do ex de Britney, como o “FutureSex/LoveSounds”, está envolvido nos trabalhos do próximo disco. Nas redes sociais, fãs de Spears criticaram a fala do produtor musical. “Timbaland em 2023? Não sabia que tinha wi-fi no caixão”, debochou um perfil. “Ela não precisa viralizar, ela é viral. Eles sabem disso e por isso se incomodam”, defendeu outro.