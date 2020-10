Tô na Pan: Relembre os casamentos que chegaram ao fim na quarentena

A separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita foi a mais recente no mundo dos famosos durante a pandemia; veja outros casais que terminaram

Até que a pandemia os separe! A quarentena está movimentada no mundo dos famosos e, apesar de muitos subirem ao altar, o Tô na Pan desta terça-feira (13) relembrou as principais separações das celebridades em 2020. A mais recente é a de Gusttavo Lima e Andressa Suita, confirmada na semana passada. A influencer revelou que o pedido de divórcio aconteceu durante uma madrugada aparentemente tranquila, até o sertanejo acordá-la decretando o fim da união. Veja abaixo outros casais que se separaram durante a quarentena.

Luísa Sonza e Whindersson Nunes

No finzinho de abril, Luísa Sonza e Whindersson Nunes informaram juntos o fim de casamento de dois anos. O anúncio aconteceu três meses após especulações de crise no casamento deles. Na época, eles negaram qualquer tipo de problemas na relação. A cantora e o humorista se casaram em fevereiro de 2018, dois anos após se conhecerem e começarem a namorar, em 2016.

Mayra Cardi e Arthur Aguiar

Em maio, Mayra Cardi chorou ao anunciar o fim do casamento com o ator Arthur Aguiar. Mas o anúncio da separação foi apenas o início de um longa drama, que chegou no ápice com a descoberta de dezenas de traições de Aguiar. A ex-panicat Arícia Silva chegou a negar que tenha sido o pivô da separação, embora tenha se relacionado com o ator. No início do mês, Mayra falou ao Tô na Pan sobre a possibilidade de reatar com o ex, com quem tem uma filha.

Marília Mendonça e Murilo Huff

Em julho, foi a vez de Marília Mendonça e Murilo Huff terminarem o casamento. Os pais de Leo, de sete meses, estavam junto desde maio de 2019. “Que fique claro que meu término não teve nada a ver com ciúmes ou traição. Se eu parei de seguir ele, é porque dói ficar vendo a pessoa o tempo inteiro. As pessoas têm sentimento, existe sentimento por trás de um relacionamento”, disse a sertaneja na época.

Demi Lovato e Max Ehrich

Demi Lovato e o ator Max Ehrich terminaram o noivado de dois meses em setembro. A cantora foi pedida em casamento numa praia da Califórnia, nos Estados Unidos, em julho. Na ocasião, Ehrich deu um anel de noivado com diamante gigante para Demi, que compartilhou diversas fotos do momento nas redes sociais. Demi e Ehrich assumiram o relacionamento em março, três meses após o fim do namoro da artista com o modelo Austin Wilson.

Cardi B e Offset

Também em setembro, Cardi B entrou com pedido de divórcio do rapper Offset, após três anos de união marcados por polêmicas e traições por parte do artista. No documento à Justiça norte-americana, Cardi B citou que o casamento estava “irremediavelmente rompido” e “não há perspectivas de reconciliação”. Juntos, eles são pais de Kulture, de dois anos. Em 2018, Cardi B já tinha rompido com o marido, mas reataram meses depois.

Tom Veiga e Cybelle Costa

Em outubro, Tom Veiga, o intérprete do Louro José do programa “Mais Você”, terminou o casamento com Cybelle Hermínio Costa após oito meses de união. Eles se casaram no início do ano, no Rio de Janeiro. Veiga se casou com Cybelle dois anos após se divorciar de Alessandra Veiga, com quem ficou por 14 anos e teve uma filha.

Gusttavo Lima e Andressa Suita

Outubro também trouxe o fim da relação entre o sertanejo Gusttavo Lima e a influencer Andressa Suita, após cinco anos de casamento. Nesta terça-feira (13), Andressa contou os detalhes do pedido de divórcio, que aconteceu “da noite para o dia”, sem nenhum sinal de que algo estava errado entre o casal. “Assim como para vocês, pra mim também foi um choque. Até domingo passado estava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui pra vocês”, disse ela.

