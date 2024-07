Tony Ramos lembra susto após cirurgia no cérebro: ‘Acordei na UTI’

falou sobre o momento em que passou mal no Rio de Janeiro, antes de ser internado para se submeter a duas cirurgias no cérebro, em entrevista para a jornalista Mônica Bergamo publicada no sábado (6). O ator, que estava em casa, se preparando para as gravações do filme A Lista, conta que sentiu dores na cabeça “bem no meio da testa” na noite anterior, tomou um remédio e foi dormir. No dia seguinte, a mulher do ator, Lidiane, já o encontrou desacordado no quarto: “Quando comecei a me demorar para sair para a filmagem, ela subiu até o quarto e me encontrou desfalecido, entregue, desmaiado”.