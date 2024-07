Tragédias, mortes e infortúnios: como está o elenco de Barrados no Baile, sucesso dos anos 90

Após mais de duas décadas do fim da série, poucos conseguiram manter uma carreira de destaque

Divulgação Barrados no Baile foi sucesso dos anos 90



A atriz Shannen Doherty, famosa por sua participação na série “Barrados no Baile“, faleceu aos 53 anos após uma batalha contra um câncer no cérebro. O programa foi um grande sucesso nos anos 1990, tornando os atores do elenco estrelas na época. Após mais de duas décadas do fim da série, poucos membros do elenco conseguiram manter uma carreira de destaque. Infelizmente, a lista de tragédias e infortúnios na vida dos atores é extensa, incluindo as mortes de David Gail em fevereiro deste ano e Luke Perry em março de 2022. Tori Spelling, que interpretou um dos personagens principais, está atualmente vivendo em um trailer com seus cinco filhos em campings na Califórnia. A atriz recentemente declarou falência após se separar de Dean McDermott, com quem estava casada há 18 anos.

Jason Priestley, outro membro do elenco, foi proprietário de uma equipe da Fórmula Indy e competiu na categoria. Ele também atuou em filmes e séries, como “CSI” e “Call me fitz”. Seu último trabalho no cinema foi no filme “Zoom” (2016), dirigido por Pedro Morelli. Jennie Garth, conhecida por interpretar Kelly Taylor, uma das personagens mais populares da série, foi casada com o ator Peter Facinelli, com quem teve três filhas. Após a separação, surgiram rumores de traição por parte de Facinelli com uma colega de elenco da saga “Crepúsculo”.

