Xuxa e Angélica divertem web com trend sobre amizade

Loiras compartilharam momento de descontração nos bastidores de emissora

Reprodução/Instagram/@xuxa/@angelica Apresentadoras são amigas de longa data



As apresentadoras Xuxa e Angélica divertiram os internautas no último domingo (14), após compartilharem um vídeo falando sobre quem era a mais “doida” da amizade. Numa dublagem de uma trend, as duas loiras “discutem” para saber quem é a mais “doida”. Nos comentários, internautas adoraram a brincadeira e até mesmo Ingrid Guimarães comentou, dizendo que ela e a atriz Heloisa Perissee também haviam feito a trend da amizade. “Amizade, para dar certo, tem que ter uma ‘doida’ e uma ‘normal'”, dizia o áudio original.

Confira o vídeo na íntegra

