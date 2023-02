Tratando câncer, Preta Gil fala de ausência no Carnaval: ‘Imagina como fica minha cabeça’

Cantora fez um vídeo falando como está se sentindo e dizendo que espera retornar ano que vem transformada

Reprodução/Instagram/pretagil Preta Gil não vai participar do Carnaval 2023, pois está em tratamento contra um câncer



A cantora Preta Gil se pronunciou nesta sexta-feira, 17, sobre sua ausência no Carnaval 2023. No início de fevereiro, a equipe da artista informou que todos os compromissos profissionais de Preta foram cancelados, pois ela está dedicada ao seu tratamento contra um câncer no intestino. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a filha de Gilberto Gil disse que demorou para conseguir gravar, pois se sentiu “baqueada” durante o segundo ciclo de quimioterapia. Os sintomas só amenizaram no terceiro ciclo, que ela concluiu recentemente. “Estou me sentindo bem melhor, então eu vim aqui falar com vocês, falar de Carnaval, não tem como fugir desse tema. Vocês podem imaginar como fica a minha cabeça estando fora do Carnaval 2023, sem o Bloco da Preta espalhando todo o seu amor, toda a sua alegria pelas ruas do Brasil – Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e outras cidades que a gente ia se apresentar”, comentou a artista.

Preta agradeceu seus patrocinadores e contratantes por compreenderem a necessidade que ela teve de cancelar seus shows. “É um adiamento por motivos de força maior, mas tenho certeza que quando voltarmos vai ser mais incrível ainda porque eu serei uma outra pessoa, uma pessoa transformada, uma pessoa melhor, então a gente vai fazer o Carnaval da cura em breve. Eu espero”, afirmou. A cantora também aconselhou os seguidores a caírem na folia. “Quero desejar a vocês um feliz Carnaval nesse Brasil tão incrível, nesse Brasil que tem um Carnaval em todas as regiões, em todos os Estados, cada um com sua força, com sua verdade, com a sua magnitude”, falou. “Eu não vou estar aí, mas brinquem por mim. Façam esse Carnaval de vocês ser o mais incrível. Queria muito está podendo brincar o Carnaval, cantar, mas esse ano eu não estou. Então cada um de vocês que eu ver cantando, que eu ver se divertindo, vou estar curtindo também um pouco.”