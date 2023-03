Tutor da filha de Agnaldo Timóteo fala sobre disputa pela herança do cantor; confira

Nesta segunda-feira, 6, o programa Morning Show falou sobre a polêmica envolvendo a disputa pela herança do cantor Agnaldo Timóteo e a guarda de sua filha adotiva, Keyty Evelin. Após polêmicas envolvendo aqueles que têm direito aos bens do músico, o advogado e tutor de Keyty deu sua versão sobre sua convivência com a filha do amigo de longa data. “Eu fui advogado do Agnaldo Timóteo e amigo dele por 45 anos. Quando eu fui fazer o testamento, tinha que ser lido na língua nacional, com duas testemunhas. Eu era amigo do Agnaldo Timóteo, não dessa menina. Eu não convivi com ela, eu tirei ela da casa dela. Por conta do compromisso, fiz um pacto com o pai dela. Tenho certeza que ele cuidaria dos meus filhos”, disse Sidnei Lobo Pedroso. Segundo o advogado, Timóteo o escolheu para cuidar da jovem.”Eu dei uma palavra para um amigo, a gente tem que honrar. Ela só pode se desfazer dos bens dela quando tiver 40 anos. Eu tenho 64 e ela 15. São 25 anos que eu teria que esperar para vender o patrimônio dela. Eu vou estar com 90 anos. Eu não preciso do dinheiro dela, graças a Deus vivo do fruto do meu trabalho.”

O advogado também esclareceu sua relação com a babá de Keyty, com quem teria vivido um romance. Segundo ele, a história não é real, pois não houve interesse mútuo. “A Maria do Rosario começou a criar uma indisposição com a minha esposa, ela começou a querer se meter. Eu falei: ‘Olha, a dona de casa é a Solange, vamos convivendo em harmonia. Dentro da minha casa, não é possível isso’. A própria Keyty interferiu nisso”, declarou. “Chegaram as férias dela, em 2021 e 2022, quem pagou as passagens para Kate e Zaia, deu dinheiro para as duas viajarem para Caratinga, foi doutor Sidnei Lobo Pedroso. Quem aposentou Maria do Rosário sem cobrar um centavo? Doutor Sidnei”, concluiu.

Confira a entrevista com o advogado Sidnei Lobo Pedroso