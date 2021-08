‘Um susto’, diz Luciana Gimenez após ter mal-estar e ser hospitalizada

Já em casa, a apresentadora fez vídeos dizendo que está melhor e agradecendo as mensagens de apoio

Reprodução/Instagram/lucianagimenez/17.08.2021 Luciana Gimenez disse nas redes sociais que já está melhor



A apresentadora Luciana Gimenez usou as redes sociais para dizer que está bem de saúde. A artista, de 51 anos, teria passado mal ao ir gravar o “Luciana by Night”, na RedeTV!, e foi parar no hospital. Após passar por uma bateria de exames, os médicos concluíram que a apresentadora teve um pico de pressão. Na madrugada desta terça-feira, 17, ela usou os stories do Instagram para tranquilizar os seguidores e dizer que já tinha recebido alta. “Passando aqui para dizer que já estou melhor e que foi só um susto mesmo. Para todo que está me ligando e perguntando de mim, obrigada. Amanhã vou estar muito melhor, já estou em casa. Obrigada todo mundo”, disse Luciana, que estava de férias na Europa e voltou ao Brasil nesta semana. Antes do mal-estar, a apresentadora chegou a gravar um stories com roupa de academia dizendo que ainda estava um pouco doente, pois recentemente ela teve febre ao ter uma crise de sinusite.