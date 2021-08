Pyong Lee traiu? Polêmica cena vai ao ar e surpreende público; assista

Após deitarem juntos, youtuber disse a Antonela Avellaneda que era comprometido e negou beijo

Reprodução/Record/17.08.2021 Pyong Lee não beijou Antonela Avellaneda no 'Ilha Record'



O aguardado momento em que Pyong Lee dividiu cama com a modelo Antonela Avellaneda foi exibido no “Ilha Record” de segunda-feira, 16, e acabou surpreendendo o público. Antes mesmo do reality show estrear, uma suposta traição do youtuber dominou as redes sociais e seu casamento com a influenciadora digital Sammy, com quem tem um filho de pouco mais de um ano, chegou ao fim. Nas imagens divulgadas pela Record na noite de segunda-feira, Pyong não aparece traindo, ele, na verdade, recebe uma investida de Antonela, mas se esquiva dizendo que é comprometido. Muitos telespectadores ficaram chocados ao ver o que de fato aconteceu na cena que gerou polêmica ao ser exibida no teaser de divulgação do reality.

“Maluco, eu estou chocada que o Pyong falou a verdade!!! O cara não traiu a mulher”, comentou uma pessoa. “Record: cenas da traição de Pyong. Realidade: Pyong dando um fora na Antonella. Tudo por audiência, né?”, escreveu outra. “Mano, o cara deitou embaixo do edredom, grudado com a mina que ele tinha conhecido não tinha nem um mês, e só porque ‘não aceitou’ o beijo não traiu, traição é muito mais do que o beijo, as atitudes dele durante o programa todo demonstram isso, faz me rir, né Pyong”, acrescentou mais uma. Após a cena ir ao ar, a cantora Valesca Popozuda, que também participou do reality, contou o que viu durante o confinamento. “Então, agora que foi ao ar… eu não vi beijo em nenhum momento, só via os dois juntos falando de jogo. Acho que uma parte só talvez entendeu errado. Mas não estou defendendo ninguém, porém traição não teve. Só para constar eu estou me referindo ao episódio do ‘beijo’. Não estou falando da intenção porque a intenção, sim, também é traição. Estou falando sobre o spoiler do ‘beijo’, o beijo naquele episódio não teve”, escreveu a funkeira no Twitter.

Durante a noite, a @antonelaavella1 deitou na cama com @pyongleetv, que se esquivou da exploradora. Acesse https://t.co/aETZz312g4 e vem ver a #ProvaNaIlha já já! pic.twitter.com/htZZ6Fb383 — Ilha Record (@ilharecord) August 17, 2021

Só pra constar eu to me referindo ao episódio do "beijo". Não estou falando da intenção porque a intenção sim também é traição. Estou falando sobre o spoiler do "beijo" o beijo naquele episódio não teve. — Valesca Popozuda 💋 (@ValescaOficial) August 17, 2021

maluco, eu tô chocada q o pyong falou a vdd!!! o cara não traiu a mulher, véi#IlhaRecord pic.twitter.com/sX4pDO2Vml — mar ✨ (@crfmarla) August 17, 2021

a Sammy vendo a Antonella e Pyong na edição #IlhaRecord pic.twitter.com/sDPM0oC1kX — eron (@eronk7) August 17, 2021

pyong is the new capitu — Scarlet17 (@Scarlet06267203) August 17, 2021

Record:

Cenas da Traição de Pyong Realidade:

Pyong dando um fora na Antonella Tudo por audiência né #IlhaRecord #ProvaNaIlha pic.twitter.com/RCVvFf84Nm — WRC (@WadsleyR) August 17, 2021

eu esperei esse tempo todo pra NÃO TER TRAIÇÃO do pyong com a antonella me ilha record?????? #ProvaNaIlha #IlhaRecord pic.twitter.com/AI3ZewXZwW — maria 🌹 (@mariamkof) August 17, 2021