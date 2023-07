‘Vamos ter que repetir’, diz Titi Müller após MariMoon elogiar seu beijo

Apresentadora, que atualmente namora Lívia Lobato, definiu a ficada com a amiga como ‘gostosinha’

Reprodução/YouTube/Acessiveis_Cast Titi Müller e MariMoon comandaram o Acesso MTV e agora possuem um canal no YouTube juntas



As apresentadoras Titi Müller e MariMoon deram detalhes de como foi o beijo que aconteceu entre elas. Recentemente, as amigas tornaram público que já tinham ficado e isso causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. Em um vídeo publicado no canal do YouTube “Acessíveis Cast”, as ex-contratadas da MTV falaram que o momento não foi romântico como muitas pessoas estão imaginando. “Acho que as expectativas não tenham sido alinhadas à realidade do que aconteceu”, comentou Titi. “Acho que você me beijou, a gente estava sob efeito alcoólico”, contou Mari. A ex-apresentadora do “Anota aí” disse que foi apenas “um beijo de festa”, mas sua amiga fez questão de enfatizar que isso não quer dizer que foi algo ruim, pelo contrário. “Foi maravilhoso! Eu gostei”, revelou Mari. Titi concordou e, na sequência propôs um remember: “Foi bem gostosinho, vamos ter que repetir”. As apresentadoras fizeram sucesso comandando juntas o “Acesso MTV”, que ficou no ar de 2009 a 2013 e, desde então, são amigas. Titi atualmente está namorando. Ela assumiu há poucas semanas um relacionamento com a relações públicas Lívia Lobato.