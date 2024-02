Vanessa Lopes fala pela 1ª vez sobre desistência e episódio no ‘BBB 24’: ‘Quadro psicótico agudo’

Influenciadora saiu do reality show em 19 de janeiro e se mantém afastada das redes sociais para cuidar da saúde mental

Reprodução / Globoplay Vanessa Lopes, de 22 anos, falou pela primeira vez sobre a sua desistência do Big Brother Brasil 24



A influenciadora digital e, agora, ex-BBB Vanessa Lopes, de 22 anos, falou pela primeira vez sobre a sua desistência do Big Brother Brasil 24. Após apertar o botão e sair do reality show, a tiktoker se mantém afastada das redes sociais para cuidar da saúde mental: “Segundo meu psiquiatra, eu tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente rompesse com a realidade”, afirma a criadora de conteúdo, em entrevista ao Fantástico, exibida no domingo, 18. “É como se eu não entendesse mais o que é imaginação e o que é real. Isso acontece por estresse e ansiedade”, contou. Segundo Vanessa, atualmente, a sentimento é de alívio e medo: “Alivio porque tenho uma base familiar e amigos que me apoiam muito. E medo do julgamento.”

Como o site da Jovem Pan mostrou, Vanessa desistiu do BBB 24 em 19 de janeiro, 12 dias após o início do programa. Dentro da casa, a sister era o centro das atenções devido aos momentos delicados que enfrentou dentro do programa e já dava indícios de que não estava psicologicamente bem, chegando a sugerir que seus colegas de confinamento eram atores. Agora, ela afirma que já havia presenciado episódios em que precisou de acompanhamento médico, mas não “nesse nível”. “Criei várias fanfics na minha cabeça, a todo momento, eu dizia: ‘Olha, pode ser que seja real isso que eu queria na minha cabeça ou não'”, completou. Embora tenha desistido do sonho de viver o reliaty show, a influenciadora diz não se arrepender da decisão: “Eu não estava bem para viver aquilo, prefiro estar em casa com os cuidados médicos. […] É uma oportunidade que a maioria das pessoas deseja, mas eu não estava bem para viver aquilo”.