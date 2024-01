Vanessa Lopes aperta o botão de desistência e deixa o ‘BBB 24’

Participante estava abalada e já dava sinais de que iria deixar o confinamento; Lucas Henrique e Wanessa Camargo choraram após a saída da influenciadora

Vanessa Lopes aperta o botão de desistência do "BB 24"



A influenciadora Vanessa Lopes apertou o botão de desistência e deixou o “BBB 24”. A sister era o centro das atenções da casa devido aos momentos delicados que enfrentou dentro do programa e já dava indícios de que não seguiria adiante — já havia ameaçado apertar o botão. Preocupados com seu estado emocional, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet chamaram a influenciadora para o quarto, juntamente com Marcus, Beatriz e Leidy Elin, na tentativa de acalmá-la. Vanessa, visivelmente abalada, desabafou sobre seus medos e recebeu apoio do grupo. Em busca de mais conforto, ela procurou o quarto do líder Matteus, onde também compartilhou suas angústias. Lá, foi acolhida por Matteus e pelos participantes Vinícius, Deniziane e Vinicius. No entanto, a produção do programa advertiu o grupo por comentar sobre o estado emocional da influenciadora.

Deniziane, por sua vez, desabafou com Beatriz e Alane sobre sua percepção da situação. Ela admitiu estar ciente de que Vanessa não está bem, mas revelou que não está levando em consideração tudo o que ela diz. MC Bin Laden, que teve uma discussão com a influenciadora, também teve uma conversa com ela, na qual Vanessa pediu desculpas por ter se exaltado, e eles esclareceram a relação. Nesta sexta-feira, após Vanessa Lopes de fato desistir do reality, alguns participantes choraram. Os mais abalados eram Lucas Henrique e Wanessa Camargo.