Rafael Vannucci diz que Vanusa deve sair da UTI em breve

Filho da cantora disse que estado de saúde da mãe está evoluindo bem; Vanusa trata pneumonia e anemia em hospital no litoral de SP

Reprodução/Instagram/rafavannucci Vanusa é diagnosticada com mal de Alzheimer e está internada desde a semana passada em hospital de SP



O filho da cantora Vanusa, Rafael Vannucci, disse que a mãe se recupera bem e em breve deve deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital dos Estivadores, em Santos, no litoral de São Paulo. Em stories gravado na madrugada desta quinta (17), Vannucci atualizou o estado de saúde da cantora para os fãs e agradeceu o apoio deles. “Quero agradecer as mensagens de carinho, por tudo mundo estar torcendo pela recuperação da minha mãe. Nestes três dias de UTI, ela teve melhora todos os dias. Já está evoluindo perfeito e, se Deus quiser, já, já vai para o quarto”, contou Rafael. Vanusa trata uma pneumonia e anemia na unidade médica e, em último boletim divulgado pela instituição, o quadro da cantora apresentava melhora, mas ela continuava internada na ala de cuidados intensivos. Ela também é diagnosticada com o mal de Alzheimer.