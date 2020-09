Emmy 2020 registra pior audiência da história

6,1 milhões de pessoas acompanharam a premiação pela TV nos EUA; último recorde negativo foi registrado no ano passado

Reprodução Jennifer Anison e Jimmy Kimmel protagonizaram um dos momentos memes do Emmy 2020 ao tentarem higienizar um envelope



A cerimônia virtual do Emmy 2020 registrou a pior audiência da história do evento. A premiação da TV americana, que aconteceu no domingo (20) e foi toda adaptada à pandemia de coronavírus, foi assistida por cerca de 6,1 milhões de pessoas nos Estados Unidos, segundo informações da Variety. A pior marca registrada até então pelo Emmy aconteceu no ano passado: 6,9 milhões de telespectadores acompanharam o evento pela TV em 2019.

Outro dado reportado pela Variety mostra que ascensão dos streamings no Emmy foi afetada com a vitória arrebatadora da comédia “Schitt’s Creek”, da emissora canadense Pop TV. Nos últimos dois anos, os serviços de streaming angariaram, em cada ano, 12 dos prêmios mais importantes do Emmy; em 2020, ganharam apenas três — dois para a Netflix e um para a AppleTV+. A revista prospecta que a força dos canais à cabo não deve se repetir no próximo ano, com a estreia de novos serviços on demand, como o HBO Max e o Peacock.