Vanusa segue internada e filho pede ‘empatia e não julgamentos’

Rafael Vanucci disse que prestará esclarecimentos sobre o estado de saúde da mãe na tarde desta quinta-feira (10)

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Cantora sofre com mal de Alzheimer há alguns anos



A cantora Vanusa segue internada em um hospital do litoral paulista após problemas respiratórios. A divulgação de notícias sobre o estado debilitado da saúde da artista fez com que seu filho, Rafael Vanucci, emitisse um comunicado na quarta-feira (9) pedindo “empatia e não julgamentos”. “Amanhã eu estarei no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em SP, às 12h (meio-dia) para dar todos os esclarecimentos necessários à imprensa sobre o estado de saúde de minha mãe, a nossa querida cantora Vanusa”, escreveu Vanucci.

Vanusa, de 72 anos, foi internada nesta semana na unidade médica. Há alguns anos, ela sobre com um quadro de saúde degenerativo em decorrência do mal de Alzheimer. Em 2018, a artista chegou a ser internada em uma clínica de reabilitação para tratamento contra depressão. No início de agosto, Aretha Marcos, filha de Vanusa com Antonio Marcos, falou mais sobre como a doença de Alzheimer afetou a saúde da mãe. “Não quero que minha mãe fique numa clínica para sempre. O Alzheimer é uma doença muito difícil. Como eu vivo hoje, não tenho como trazê-la de lá. A condição dela exige um cuidado maior e eu vivo só”, ressaltou.